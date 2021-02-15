"Допоможіть нам": українки, які застягли на Занзібарі, просять повернути їх додому (відео)

Українки розповіли, що їх поселили в житло, в якому не було душу, води та їжі. Однією зі 180 застряглих у Танзанії стала і "дівчина із собачкою з Ухані".

Дві українки, які застрягли на острові Занзібар (Танзанія), записали відеозвернення, в якому закликали українських депутатів і ЗМІ вплинути на ситуацію та посприяти їх поверненню додому. Дівчата стверджують, що їм ніхто не дає ніякої точної інформації щодо того, коли або як вони зможуть повернутися в Україну. Ролик опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"У нас є люди, яким потрібні ліки, сердечники, у яких закінчуються препарати, люди зі спадковими захворюваннями, для яких ми теж не можемо купити препарати. Ми переживаємо за їхню і за свою безпеку", — розповіла одна з дівчат.

Також українки повідомили, що серед 180 застряглих у Занзібарі є літні люди та маленькі діти.

Дівчата розповіли, що напередодні їх нібито поселили в житло, в якому не можна було прийняти душ, не було води та їжі.

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Однією із застряглих у Занзібарі стала й Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчина із собачкою з Ухані". Там вона відпочивала в компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках із лютого 2020 року.

[ + – ] "Дівчина із собачкою з Ухані" застрягла в Занзібарі Фото: скриншот

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Зазначимо, на ситуацію вже відреагували в МЗС України. Зокрема, речник відомства Олег Ніколаєнко повідомив про те, що українські дипломати намагалися звʼязатися з туроператором для того, щоб той якомога швидше вирішив питання повернення застряглих громадян в Україну.

Пізніше зʼявилася реакція на історію і з боку авіакомпанії SkyUp Airlines. Вони зазначили, що літак в Україну не вилетів за розкладом через технічні причини. За їх словами, уже через кілька годин літак міг летіти, однак потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозволи від країн, чиї кордони перетинаються.

"Протягом 13-15 лютого представники авіакомпанії ведуть переговори з авіаційними органами країн для отримання дозволів на проліт в їх повітряному просторі. Кілька разів ми отримували усні запевнення про готовність надати дозволи і починали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів із місця, проте в останній момент отримували відмову", — повідомили в SkyUp.

Також вони визнали, що в звʼязку з гарячим сезоном на острові пасажирів не вдалося відразу ж забезпечити комфортним проживанням, але, за їхніми словами, на поточний момент всіх українців вдалося розселити у номери до 16 лютого.

За словами представників SkyUp, якщо компанія не зможе отримати всі необхідні дозволи на виліт протягом 15 лютого — пасажирів відправлять до Києва іншим рейсом.

Зазначимо, що українці, які застрягли в Занзібарі, повинні були покинути Танзанію ще 13 лютого.

Нагадаємо, у січні українським туристам в Іспанії довелося жити два тижні в аеропорту через снігопади та чинний карантин.