Аномальные морозы в США: за неделю умерли почти полсотни человек (фото)

Спасатели не исключают, что в ближайшие дни количество жертв может увеличиться.

В США из-за сильных морозов и снегопадов погибли не менее 47 человек. Спасатели не исключают, что в ближайшие дни количество жертв может увеличиться.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, больше всего жертв зафиксировано в штате Техас, где из-за непогоды произошло отключение электроснабжения. Там умерли 30 человек. Спасательные службы в штате не исключают, что в ближайшие дни количество жертв может вырасти.

[ + – ] Galveston Island/Twitter/Остров Галвестон в Мексиканском заливе, 15 февраля 2021 года

Техас потерял 40% своих генерирующих мощностей, скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли. Власти штата уже предупредили, что вряд ли смогут восстановить энергоснабжение к выходным.

Без электроэнергии остаются миллионы домохозяйств Техаса, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде.

Около 70% территории США сейчас находится под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды вековой давности.

Ранее сообщалось, что из-за снежного шторма штат Техас уже несколько дней остается без электричества. Непривыкшие к морозам люди пытаются выжить без воды, продуктов, отопления и света. Фокус выяснял, почему штат Одинокой звезды скатился до уровня стран третьего мира.