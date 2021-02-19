Аномальні морози в США: за тиждень померли майже півсотні людей (фото)

Рятувальники не виключають, що в найближчі дні кількість жертв може збільшитися.

У США через сильні морози та снігопади загинули не менше 47 осіб. Рятувальники не виключають, що в найближчі дні кількість жертв може збільшитися.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, найбільше жертв зафіксовано в штаті Техас, де через негоду сталося відключення електропостачання. Там померли 30 осіб. Рятувальні служби в штаті не виключають, що найближчими днями кількість жертв може зрости.

[ + – ] Galveston Island/Twitter/Острів Галвестон в Мексиканській затоці, 15 лютого 2021 року

Техас втратив 40% своїх генеруючих потужностей, свердловини і трубопроводи природного газу, а також вітряні турбіни замерзли. Влада штату вже попередила, що навряд зможе відновити енергопостачання до вихідних.

Без електроенергії залишаються мільйони домогосподарств Техасу, більш 12 млн позбавлені постійного доступу до чистої водопровідної питної води.

Близько 70% території США зараз знаходиться під снігом, а мінусова температура у деяких місцях побила рекорди вікової давнини.

Раніше повідомлялося, що через сніжний шторм штат Техас уже кілька днів залишається без електрики. Незвиклі до морозів люди намагаються вижити без води, продуктів, опалення і світла. Фокус з'ясовував, чому штат Самотньої зірки скотився до рівня країн третього світу.