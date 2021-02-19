"Газпром" значительно снизил транзит газа через Украину

В первые 16 дней февраля транзит газа оставался на достаточно стабильном уровне.

Российский газовый монополист "Газпром" со среды, 17 февраля, значительно снизил транзит газа через Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в первые 16 дней февраля транзит газа оставался на достаточно стабильном уровне.

Если с 1 по 16 февраля "Газпром" прокачивал через Украину в среднем 119 млн куб. м в сутки, то 17 февраля "Газпром" прокачал через Украину только 94,9 млн куб. м (минус 20% к среднему уровню за 16 дней февраля), 18 февраля прокачка упала до 88,2 млн куб. м (на 26% ниже уровня начала месяца).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,63 млн кубов.

Ранее сообщалось, что согласно действующему до конца 2024 года транзитному контракту, "Газпром" оплачивает "Нафтогазу Украины" по фиксированному тарифу прокачку в год 40 млрд куб. м газа или 110 млн куб. м в сутки. Если ему нужно прокачать больше, то бронируется дополнительная мощность, а тариф возрастает. При бронировании дополнительных мощностей на квартал он выше в 1,1 раза, на месяц – в 1,2 раза, на сутки – в 1,45 раза. На март "Газпром" забронировал дополнительные 14,2 млн куб. м в сутки.