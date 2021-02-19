"Газпром" значно знизив транзит газу через Україну

У перші 16 днів лютого транзит газу залишався на досить стабільному рівні.

Російський газовий монополіст "Газпром" з середи, 17 лютого, значно знизив транзит газу через Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що в перші 16 днів лютого транзит газу залишався на досить стабільному рівні.

Якщо з 1 по 16 лютого "Газпром" прокачував через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, то 17 лютого "Газпром" прокачав через Україну тільки 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого) 18 лютого прокачування впала до 88,2 млн куб. м (на 26% нижче рівня початку місяця).

У січні 2021 року "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні — по 182,63 млн кубів.

Раніше повідомлялося, що згідно з чинним до кінця 2024 року транзитним контрактом, "Газпром" оплачує "Нафтогазу України" за фіксованим тарифом прокачування на рік 40 млрд куб. м газу або 110 млн куб. м на добу. Якщо йому потрібно прокачати більше, то бронюється додаткова потужність, а тариф зростає. При бронюванні додаткових потужностей на квартал він вище в 1,1 рази, на місяць — в 1,2 рази, на добу — в 1,45 рази. На березень "Газпром" забронював додаткові 14,2 млн куб. м на добу.