В США у пассажирского самолета прямо во время полета загорелся двигатель (фото, видео)

Осколки двигателя падали в районе американского городка Брумфилд, но обошлось без жертв и пострадавших.

В штате Колорадо, в США у пассажирского самолета Boeing 777-200 во время полета загорелся двигатель. Об этом сообщает ABC News.

Самолет совершал рейс из аэропорта Денвера на Гавайи в Гонолулу, но после взлета у самолета загорелся правый двигатель. Как сообщает BBC, пассажиры, находившейся на борту услышали громкий взрыв. "Самолет начало сильно трясти, мы начали терять высоту и снижаться", — описал события на борту один из пассажиров.

На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. Ситуация завершилась благополучно, никто не пострадал.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Пилоты самолета смог развернуть пассажирский борт и безопасно его приземлить. Части обгоревшего двигателя падали в близлежащем городке в Брумфилде. Полиция города призывает граждан не прикасаться к обломкам самолета.

"Мы видели как он начал терять высоту, мы слышали большой взрыв, мы смотрели вверх, в небе был черный дым. Начали падать обломки. Все выглядело так, будто они, знаете, как парили в небе и казались совсем нетяжелыми. Правда при этом, обломки оказались большими кусками, которые начали падать по всей округе", — рассказывает Киран Сэин, житель города Брумфилд.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Национальный совет по безопасности и полиция проводят расследование. Компания Universal Airlines в скором времени подготовит новый самолет, который доставит пассажиров на Гавайи.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Напомним, во Франции военный самолет, летя на малой высоте, оставил 400 жителей городка Ле-Кастелле без света. Он задел линии электропередач.