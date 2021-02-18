Во Франции военный самолет оставил без света 400 жителей городка (фото)

Выполняя полет на предельно малой высоте, истребитель оборвал линию электропередач, но благополучно приземлился на своем аэродроме.

Истребитель ВВС Франции Dassault Rafale на несколько часов оставил без света 400 жителей городка Ле-Кастелле (регион Альпы Верхнего Прованса).

Инцидент произошел днем во время выполнения учебного полета парой истребителей на предельно малой высоте 80 метров. Один из самолетов задел линию электропередач среднего напряжения, протянутую над долиной.

После обрыва от упавших проводов на земле возник пожар, который был быстро потушен.

Пилот благополучно приземлился на своем аэродроме. Самолет получил незначительные повреждения.

Мэр городка стал свидетелем происшествия. По его словам, он сначала услышал рев первого истребителя, который пролетел необычно низко. Второй же шел еще ниже, мэру даже сначала показалось, что самолет пролетел под проводами. Но когда он подъехал ближе, то увидел лежащие на земле провода и сразу позвонил спасателям и в энергетическую компанию.

Электричества в Ле-Кастелле не было около четырех часов, дорога к городку на время была закрыта из соображений безопасности.

Французские власти охарактеризовали инцидент как "крайне редкий". Военная жандармерия начала расследование.

Напомним, ВВС США сообщили, что 15 июня 2020 года в Северном море у Фламборо-Хед потерпел крушение истребитель F-15C Eagle. Самолет входил в состав 48-го истребительного крыла, которое базируется на авиабазе Lakenheath в Великобритании.

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