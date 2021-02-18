У Франції військовий літак залишив без світла 400 жителів містечка (фото)

Виконуючи політ на гранично малій висоті, винищувач обірвав лінію електропередач, але благополучно приземлився на своєму аеродромі.

Винищувач ВПС Франції Dassault Rafale на кілька годин залишив без світла 400 жителів містечка Ле-Кастелло (регіон Альпи Верхнього Провансу).

Інцидент стався вдень під час виконання навчального польоту парою винищувачів на гранично малій висоті 80 метрів. Один з літаків зачепив лінію електропередач середньої напруги, простягнуту над долиною.

Після обриву від повалених проводів на землі виникла пожежа, яку швидко ліквідували.

Пілот благополучно приземлився на своєму аеродромі. Літак отримав незначні пошкодження.

Мер містечка став свідком події. За його словами, він спочатку почув рев першого винищувача, який пролетів незвично низько. Другий же йшов ще нижче, меру навіть спочатку здалося, що літак пролетів під дротами. Але коли він підʼїхав ближче, то побачив що дроти лежать на землі і відразу зателефонував рятувальникам та в енергетичну компанію.

Електрики в Ле-Кастелло не було близько чотирьох годин, дорога до містечка на певний час закрили з міркувань безпеки.

Французька влада охарактеризувала інцидент як "вкрай рідкісний". Військова жандармерія почала розслідування.

Нагадаємо, ВПС США повідомили, що 15 червня 2020 року у Північному морі біля Фламборо-Хед зазнав аварії винищувач F-15C Eagle. Літак входив до складу 48-го винищувального крила, яке базується на авіабазі Lakenheath в Великобританії.

15 травня 2020 року в штаті Флорида під час тренувального польоту зазнав аварії багатоцільовий винищувач пʼятого покоління F-22 Raptor.

У канадському місті Камлупс розбився літак зі складу пілотажної групи The Snowbirds, який виконував показовий політ для підтримки бойового духу місцевих жителів під час пандемії.

23 березня 2020 року російський винищувач Су-27 під час проведення планових польотів впав у Чорне море в 50 км від Феодосії.