В США у пасажирського літака прямо під час польоту загорівся двигун (фото, відео)

Осколки двигуна падали в районі міста Брумфілд, але обійшлося без жертв і постраждалих.

У штаті Колорадо, в США у пасажирського літака Boeing 777-200 під час польоту загорівся двигун. Про це повідомляє ABC News.

Літак здійснював рейс з аеропорту Денвера на Гаваї в Гонолулу, але після зльоту у літака загорівся правий двигун. Як повідомляє BBC, пасажири, що знаходилася на борту почули гучний вибух. "Літак почало сильно трясти, ми почали втрачати висоту і знижуватися", — описав події на борту один з пасажирів.

На борту літака перебував 231 пасажир і 10 членів екіпажу. Ситуація завершилася без постраждалих.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Пілоти літака зміг розгорнути пасажирський борт і безпечно його приземлити. Частини обгорілого двигуна падали в прилеглому містечку в Брумфілді. Поліція міста закликає громадян не торкатися уламків літака.

"Ми бачили як він почав втрачати висоту, ми чули великий вибух, ми дивилися у небо, а в небі був чорний дим. Почали падати уламки. Все виглядало так, ніби вони, знаєте, як парили в небі й здавалися зовсім неважкими. Правда при цьому, уламки виявилися великими шматками, які почали падати по всій окрузі ", — розповідає Кіран Сеін, житель міста Брумфілд.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Національна рада з безпеки й поліція проводять розслідування. Компанія Universal Airlines незабаром підготує новий літак, який доставить пасажирів на Гаваї.

Фото: Broomfield Police/ Twitter

Нагадаємо, у Франції військовий літак, летячи на малій висоті, залишив 400 жителів містечка Ле-Кастелло без світла. Він зачепив лінії електропередач.