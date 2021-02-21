В Нигерии потерпел крушение военный самолет Военно-воздушных сил (фото, видео)

На данный момент достоверно неизвестно, есть ли выжившие среди находившихся на борту самолета людей.

Возле столицы Нигерии Абуджи упал военный самолет King Air 350 ВВС Нигерии. Об этом сообщил министр авиации Хади Сирик в Твиттере.

"Военный самолет King Air 350 только что потерпел крушение у взлетно-посадочной полосы в Абуджине, после сообщения об отказе двигателя. Похоже, что это фатальный случай. Мы должны сохранять спокойствие и ждать результатов расследования со стороны военных", — сообщил Сирик.

По сообщениям Vanguard, на борту самолета находилось 6 человек вместе с 2 членами экипажа. Вероятнее всего, все, кто был на борту самолета погибли. Но официального подтверждения о жертвах нет. Как видно на видео, от самолета практически ничего не осталось.

На месте катастрофы работают пожарные. Сообщается, что самолет заходил на посадку из города Минна.

По словам очевидцев, пилот самолета отвел судно от жилых кварталов. Самолет полностью сгорел в чистом поле.

Напомним, в США у самолета прямо во время полета загорелся двигатель. Там удалось избежать жертв и самолет успешно приземлился в аэропорту.