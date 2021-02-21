В Нігерії розбився військовий літак Військово-повітряних сил (фото, відео)

На даний час достеменно невідомо, чи є серед членів екіпажу загиблі.

Біля столиці Нігерії Абуджі впав військовий літак King Air 350 ВПС Нігерії. Про це повідомив міністр авіації Хаді Сірик у Твіттері.

"Військовий літак King Air 350 тільки що зазнав аварії біля злітно-посадкової смуги в Абуджині, після повідомлення про відмову двигуна. Схоже, що це фатальний випадок. Ми повинні зберігати спокій і чекати результатів розслідування з боку військових", — повідомив Сірик.

За повідомленнями Vanguard, на борту літака перебувало 6 осіб разом з 2 членами екіпажу. Найімовірніше, всі, хто був на борту літака загинули. Але офіційного підтвердження про жертви немає. Як видно на відео, від літака практично нічого не залишилося.

На місці катастрофи працюють пожежники. Повідомляється, що літак заходив на посадку з міста Мінна.

За словами очевидців, пілот літака відвів судно від житлових кварталів. Літак повністю згорів в чистому полі.

Нагадаємо, в США у літака прямо під час польоту загорівся двигун. Там вдалося уникнути жертв і літак успішно приземлився в аеропорту.