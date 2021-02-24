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Мир Пандемия коронавируса COVID-19

В ВОЗ предсказали сроки окончания пандемии: чего нужно опасаться в 2021 году

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ВОЗ, Ханс Клюге, пандемия
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предсказал сроки окончания пандемии

Худший сценарий развития событий уже позади, поэтому жестких ограничений больше вводить не придется. 

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предполагает, что пандемию COVID-19 удастся остановить в начале 2022 года. Он прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в интервью датскому телеканалу DR.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что теперь человечество знает о COVID-19 гораздо больше, чем в 2020 году, когда пандемия только началась. Согласно оптимистичному прогнозу, до конца 2021 года пандемия останется, однако ситуацию будет намного проще контролировать, чем в прошлом году. По словам специалиста, худший сценарий уже остался позади, однако расслабляться пока рано, ведь никто не может знать будущее наверняка.

"Вирус будет и дальше, но я не думаю, что ограничения будут необходимы", — отметил Ханс Клюге. 

Он назвал новые штаммы нормальным явлением, ведь вирус пытается адаптироваться к людям, а потому мутирует. ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19, которые при необходимости могут быстро изменить с учетом новых мутаций. Ханс Клюге подчеркнул, что для этого не нужно создавать препараты с нуля.

В то же время, эксперт признал, что к мутациям нужно относиться серьезно, ведь они могут нанести болезненный удар по странам, система здравоохранения которых и без того сильно загружена. Он также опасается ситуации, когда вакцинированные люди будут жить бок о бок с теми, кто еще не получил прививки, поэтому необходимо грамотно планировать вакцинацию. 

Ранее ВОЗ в еженедельном бюллетене отчиталась, что с 15 по 21 февраля смертность из-за коронавируса снизилась на 20%, падение продолжается уже третью неделю подряд. Так за указанный период официально зарегистрировали 66 359 смертельных случаев. При этом заразились на 11% меньше людей, чем неделей ранее — 2 457 026 человек. Небольшой рост заболеваемости заметили только в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Всего после начала пандемии зафиксировали 110,7 млн случаев заболевания, 2,4 млн случаев смерти. Самые высокие показатели.