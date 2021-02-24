В ВОЗ предсказали сроки окончания пандемии: чего нужно опасаться в 2021 году

Худший сценарий развития событий уже позади, поэтому жестких ограничений больше вводить не придется.

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предполагает, что пандемию COVID-19 удастся остановить в начале 2022 года. Он прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в интервью датскому телеканалу DR.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что теперь человечество знает о COVID-19 гораздо больше, чем в 2020 году, когда пандемия только началась. Согласно оптимистичному прогнозу, до конца 2021 года пандемия останется, однако ситуацию будет намного проще контролировать, чем в прошлом году. По словам специалиста, худший сценарий уже остался позади, однако расслабляться пока рано, ведь никто не может знать будущее наверняка.

"Вирус будет и дальше, но я не думаю, что ограничения будут необходимы", — отметил Ханс Клюге.

Он назвал новые штаммы нормальным явлением, ведь вирус пытается адаптироваться к людям, а потому мутирует. ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19, которые при необходимости могут быстро изменить с учетом новых мутаций. Ханс Клюге подчеркнул, что для этого не нужно создавать препараты с нуля.

В то же время, эксперт признал, что к мутациям нужно относиться серьезно, ведь они могут нанести болезненный удар по странам, система здравоохранения которых и без того сильно загружена. Он также опасается ситуации, когда вакцинированные люди будут жить бок о бок с теми, кто еще не получил прививки, поэтому необходимо грамотно планировать вакцинацию.

Ранее ВОЗ в еженедельном бюллетене отчиталась, что с 15 по 21 февраля смертность из-за коронавируса снизилась на 20%, падение продолжается уже третью неделю подряд. Так за указанный период официально зарегистрировали 66 359 смертельных случаев. При этом заразились на 11% меньше людей, чем неделей ранее — 2 457 026 человек. Небольшой рост заболеваемости заметили только в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Всего после начала пандемии зафиксировали 110,7 млн случаев заболевания, 2,4 млн случаев смерти. Самые высокие показатели.