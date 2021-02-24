ВОЗ сообщила о снижении на 20% смертности от коронавируса за неделю

Заразились за прошедшую неделю на 11% меньше людей, чем неделей ранее.

Число умерших от коронавируса в мире за неделю с 15 по 21 февраля снизилось на 20%, сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Было зарегистрировано 66 359 смертельных случаев. Число новых смертей продолжает снижаться три недели подряд.

Заразились за неделю 2 457 026 человек, что на 11% меньше, чем неделей ранее. Падение этого показателя продолжается шестую неделю подряд.

[ + – ] Динамика коронавируса в глобальных регионах

С момента начала пандемии в мире зафиксировано 110,7 млн случаев заболевания, 2,4 млн человек умерли.

Небольшой рост заболеваемости на минувшей неделе был зафиксирован только в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья — на 2% и 7% соответственно. Смертность снизилась во всем мире, за исключением западной части Тихого океана.

[ + – ] Топ-10 стран по уровню заболеваемости (по данным Worldometer)

Напомним, в США число жертв коронавируса достигло 511 тысяч человек. Это больше, чем погибли суммарно во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в срыве массовой вакцинации в государстве. По его словам, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к богатым странам с призывом поделиться частью вакцин от коронавируса с более бедными странами.