"Вопрос человечности". Президент Германии призвал делиться вакцинами с бедными странами

По словам Штайнмайера, сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к богатым странам с призывом поделиться частью вакцин от коронавируса с более бедными странами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это — не просто, но это вопрос человечности и вопросы наших собственных стандартов, по которым мы хотим, чтобы нас измеряли", — сказал президент Германии во время конференции с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом.

По словам Штайнмайера, в ближайшие месяцы будет наблюдаться нехватка вакцины.

"Чем быстрее также и мы в Германии и в Европе будем готовы отказаться от части зарезервированных для нас вакцин, тем быстрее мы сможем сдержать инфекцию во всем мире", — заявил он.

По его словам, сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности".

Напомним, Польша продаст Украине и другим странам, не входящим в Евросоюз 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca не ранее второго квартала 2021 года.

Ранее в Минздраве Польши сообщали, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который попал под существенные изменения и сокращения.

15 февраля заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca была подана в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения.