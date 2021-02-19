В Минздраве Польши сообщили, когда продадут Украине вакцину AstraZeneca

Конкретный срок перепродажи вакцины еще не определен

Польша продаст Украине и другим странам, не входящим в Евросоюз 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca не ранее второго квартала 2021 года.

Как сообщает информационный ресурс Onet, вакцину начнут перепродавать, когда производители прекратят задерживать поставки очередных партий в Польшу.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от Johnson & Johnson i CureVac", – проинформировал заместитель главы Минздрава Польши Томаш Милковский.

По словам чиновника, Польша купила 20 млн доз вакцины AstraZeneca, 4 миллиона из которых предназначены на перепродажу.

"Сейчас еще нет подтверждения от этой компании, сколько она поставит нам доз во втором квартале. Но, скорее всего, реализация сделки не завершится во втором квартале 2021 года", – добавил Милковский.

Ранее в Минздраве Польши сообщали, что начало поставок 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca из Польши в Украину зависит от даты подписания контракта на перепродажу. Также это связано с графиком поставок AstraZeneca в Евросоюз, который попал под существенные изменения и сокращения.

15 февраля заявка на регистрацию вакцины Oxford/AstraZeneca была подана в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения под обязательство для экстренного медицинского применения.

Вакцинация в Украине при помощи препарата компании AstraZeneca, по словам главы Минздрава Максима Степанова, начнется уже до конца текущей недели.