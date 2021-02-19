У МОЗ Польщі повідомили, коли продадуть Україні вакцину AstraZeneca

Конкретний термін перепродажу вакцини ще не визначений

Польща продасть Україні та іншим країнам, що не входять до Євросоюзу 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca не раніше другого кварталу 2021 року.

Як повідомляє інформаційний ресурс Onet, вакцину почнуть перепродувати, коли виробники припинять затримувати постачання чергових партій у Польщу.

"Ще не визначено конкретний термін перепродажу цих доз. Були очікування, що це станеться у квітні. Ми будемо приймати рішення після отримання графіку постачання на другий квартал від усіх виробників, зокрема від Johnson & Johnson i CureVac", — поінформував заступник голови МОЗ Польщі Томаш Мілковський.

За словами чиновника, Польща купила 20 млн доз вакцини AstraZeneca, 4 мільйони з яких призначені на перепродаж.

"Наразі ще немає підтвердження від цієї компанії, скільки вона надасть нам доз у другому кварталі. Але, швидше всього, реалізація угоди не завершиться в другому кварталі 2021 року", — додав Мілковський.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомляли, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж. Також це пов'язано з графіком постачання AstraZeneca в Євросоюз, який потрапив під істотні зміни і скорочення.

15 лютого заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca була подана в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Вакцинація в Україні за допомогою препарату компанії AstraZeneca, за словами голови МОЗ Максима Степанова, почнеться вже до кінця поточного тижня.