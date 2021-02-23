"Питання людяності". Президент Німеччини закликав ділитися вакцинами з бідними країнами

За словами Штайнмаєра, співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів і ліків стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до багатих країн із закликом поділитися частиною вакцин від коронавірусу з біднішими країнами. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Це — не просто, але це питання людяності і питання наших власних стандартів, за якими ми хочемо, щоб нас вимірювали", — сказав президент Німеччини під час конференції з головою ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреісусом.

За словами Штайнмаєра, у найближчі місяці буде спостерігатися нестача вакцини.

"Чим швидше ми в Німеччині і в Європі будемо готові відмовитися від частини зарезервованих для нас вакцин, тим швидше ми зможемо стримати інфекцію в усьому світі", — заявив він.

За його словами, співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів і ліків стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".

Нагадаємо: Польща продасть Україні та іншим країнам, що не входять до Євросоюзу, 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca не раніше другого кварталу 2021 року.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я Польщі повідомляли, що початок постачань 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca з Польщі в Україну залежить від дати підписання контракту на перепродаж. Також це пов'язано з графіком постачання AstraZeneca в Євросоюз, який потрапив під істотні зміни і скорочення.

15 лютого заявка на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca була подана в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я під зобов'язання для екстреного медичного застосування.