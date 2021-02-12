Байден обвинил Трампа в срыве вакцинации от коронавируса

Администрация Трампа якобы не обеспечила условия по своевременной доставке вакцины.

В Лос-Анджелесе (США) закрываются несколько пунктов вакцинации из-за проблем с поставками вакцины, сообщает The New York Times.

По словам президента Джо Байдена, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.

Представители американской власти заявили, что к августу они договорились о получении еще 200 млн. доз вакцины, что составляет увеличение на 50%, и всего препарата должно хватить для 300 млн. человек. Однако ее тяжело будет доставить в пункты вакцинации.

Выступая в Национальном институте здравоохранения, Байден обвинил в сложившейся ситуации своего предшественника Дональда Трампа:

"Одно дело — иметь вакцину, другое – иметь тех, кто будет делать вакцину. Это был большой беспорядок. В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордные сроки, мой предшественник – я буду очень откровенен – не выполнил свою работу по подготовке к грандиозной задаче вакцинации сотен миллионов человек».

В свою очередь бывшие сотрудники администрации Трампа опровергли обвинения, заявив, что проводили сотни брифингов, в том числе и по вопросам распределения вакцин.

В конце прошлого года Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Массовая вакцинация в стране стартовала 14 декабря, и первой прививку получила медсестра интенсивной терапии в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

ПО состоянию на 12 февраля США остаются лидерами по заболеваемости и смертности от Covid-19. Там зафиксировано 27 390 465 заражений, 475 291 человек умерли.