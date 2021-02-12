Байден звинуватив Трампа в зриві вакцинації від коронавірусу

Адміністрація Трампа нібито не забезпечила умови із своєчасного доставлення вакцини.

У Лос-Анджелесі (США) закриваються кілька пунктів вакцинації через проблеми з постачанням вакцини, повідомляє The New York Times.

За словами президента Джо Байдена, наразі в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантські" логістичні проблеми багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.

Представники американської влади заявили, що до серпня вони домовилися про отримання ще 200 млн. доз вакцини, що становить збільшення на 50%, і всього препарату повинно вистачити для 300 млн. чоловік. Однак її важко буде доставити в пункти вакцинації.

Виступаючи в Національному інституті охорони здоров'я, Байден звинуватив у ситуації, що склалася, свого попередника Дональда Трампа:

"Одна справа — мати вакцину, інша — мати тих, хто буде робити вакцину. Це був великий безлад. У той час як вчені зробили свою роботу з відкриття вакцини в рекордні терміни, мій попередник — я буду дуже відвертим — не виконав свою роботу з підготовки до грандіозного завдання вакцинації сотень мільйонів людей».

У свою чергу колишні співробітники адміністрації Трампа спростували звинувачення, заявивши, що проводили сотні брифінгів, у тому числі і з питань розподілу вакцин.

У кінці минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, розроблену компанією Pfizer спільно з BioNTech.

Масова вакцинація в країні стартувала 14 грудня і перше щеплення отримала медсестра інтенсивної терапії в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк.

Станом на 12 лютого США залишаються лідерами із захворюваності та смертності від Covid-19. Там зафіксовано 27 390 465 заражень, 475 291 особа померла.