Число жертв коронавируса в США превысило потери трех многолетних войн

Соединенные Штаты продолжают находиться на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса.

В США число жертв коронавируса достигло 511 тысяч человек. Это больше, чем погибли суммарно во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

По данным Министерства по делам ветеранов США, во время боев в ходе Первой мировой войны (США участвовали в ней в 1917 и 1918 годах) погибли 53,4 тыс. человек, еще по разным причинам умерли 63,1 тыс. человек. Во время Второй мировой войны (1941–1945) в боях погибли 291,5 тыс. человек, не в ходе боев – 113,8 тыс. Во время войны во Вьетнаме (1964–1975) погибли 47,4 тыс., умерли – 10,8 тыс. человек.

Соединенные Штаты продолжают находиться на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. За время пандемии в стране заболели 28,8 млн человек. На втором месте Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,2 млн).

Напомним, в Орландо, штат Флорида, две американки в возрасте 34 и 44 года переоделись в старух, чтобы получить вакцину вне очереди.

Президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в срыве массовой вакцинации в государстве. По его словам, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.