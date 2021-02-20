Переоделись в старушек. Две американки попытались вакцинироваться от COVID-19 вне очереди (видео)

Женщины пришли за второй прививкой. Как им удалось получить первую в обход этапов вакцинации, выясняли правоохранители.

В Орландо, штат Флорида, две американки в возрасте 34 и 44 года переоделись в старух, чтобы получить вакцинацию вне очереди, передает The New York Times.

По словам доктора Рауля Пино, обе нарядились так, чтобы выглядеть старше своего реального возраста, включая шляпы, очки и перчатки.

Им, по-видимому, уже удалось получить одну дозу вакцины Covid-19, поскольку у обеих были карточки из Центров по контролю и профилактике заболеваний. Однако врачи недоумевают, как у них получилось это провернуть.

При этом Пино отметил, что подобные случаи уже фиксировались ранее. Так, молодой американец пытался выдать себя за своего отца, чтобы получить прививку пораньше.

Обе женщины отделались беседой с правоохранителями, однако вторую дозу вакцины так и не получили.

По данным штата, во Флориде вакцинировано около 42% из более чем 4,4 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше. Кроме них, право на первоочередную прививку имеют медики и люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями.

Когда начнется вакцинация остального населения, в офисе губернатора штата Рона ДеСантиса не сообщают. В штате ощущается нехватка вакцин из-за перебоев с поставками. Причиной последних стали погодные условия.

США продолжает удерживать мировое первенство по количеству инфицированных коронавирусом. С начала пандемии там было выявлено 28 010 586 случаев заражения, 495 957 человека скончались, что также является рекордом среди других стран планеты.

Президент Джо Байден уже обвинил своего предшественника Дональда Трампа в срыве массовой вакцинации в государстве. По его словам, на данный момент в стране достаточно вакцины, однако главная проблема заключается в том, что из-за "гигантской" логистической проблемы многие граждане США могут не получить прививку даже к концу лета.

Тем временем в Украине вакцинация, старт которой обещали с 15 февраля, снова перенесена. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверяет, что Украина якобы "сделала все, что от нее требовалось", однако в мире наблюдается "дефицит вакцин".

16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.