Переодяглися в бабусь. Дві американки спробували вакцинуватися від COVID-19 позачергово (відео)

Жінки прийшли по друге щеплення. Як їм вдалося отримати перше в обхід етапів вакцинації, з'ясовували правоохоронці.

В Орландо, штат Флорида, дві американки у віці 34 і 44 роки переодяглися в бабусь, щоб отримати вакцинацію позачергово, передає The New York Times.

За словами доктора Рауля Піно, обидві вбралися так, щоб виглядати старшими за свій реальний вік, включаючи капелюхи, окуляри і рукавички.

Їм, мабуть, уже вдалося отримати одну дозу вакцини Covid-19, оскільки в обох були картки з Центрів з контролю і профілактики захворювань. Однак лікарі дивуються, як у них вийшло це провернути. При цьому Піно зазначив, що подібні випадки вже фіксувалися раніше. Так, молодий американець намагався видати себе за свого батька, щоб отримати щеплення раніше.

Обидві жінки відбулися бесідою з правоохоронцями, однак другу дозу вакцини так і не отримали.

За даними штату, у Флориді вакциновано близько 42% з понад 4,4 мільйона чоловік у віці 65 років і старших. Крім них, право на першочергову щеплення мають медики та люди з деякими супутніми захворюваннями.

Коли почнеться вакцинація решти населення, в офісі губернатора штату Рона ДеСантіса не повідомляють. У штаті відчувається нестача вакцин через перебої з поставками. Причиною останніх стали погодні умови.

США продовжує утримувати світову першість за кількістю інфікованих коронавірусом. З початку пандемії там було виявлено 28 010 586 випадків зараження, 495 957 людини померли, що також є рекордом серед інших країн планети.

Президент Джо Байден вже звинуватив свого попередника Дональда Трампа в зриві масової вакцинації в державі. За його словами, на даний момент в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантську" логістичну проблему багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.

Тим часом в Україні вакцинація, старт якої обіцяли з 15 лютого, знову перенесена. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що Україна нібито "зробила все, що від неї вимагалося", проте в світі спостерігається "дефіцит вакцин".

16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.