Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати трьох багаторічних воєн

Сполучені Штати продовжують перебувати на першому місці в світі за кількістю тих, що заразилися і померли від коронавірусу.

У США кількість жертв коронавірусу досягла 511 тисяч осіб. Це більше, ніж загинуло сумарно під час Першої та Другої світових воєн, а також війни у В'єтнамі.

За даними Міністерства у справах ветеранів США, у процесі боїв під час Першої світової війни (США брали участь в ній в 1917 і 1918 роках) загинули 53,4 тис. осіб, ще з різних причин померли 63,1 тис. осіб. Під час Другої світової війни (1941-1945) у боях загинули 291,5 тис. осіб, не під час боїв — 113,8 тис. Під час війни у В'єтнамі (1964-1975) загинули 47,4 тис., померли — 10,8 тис. осіб.

Сполучені Штати продовжують перебувати на першому місці в світі за кількістю тих, що заразилися і померли від коронавірусу. За час пандемії в країні захворіли 28,8 млн осіб. На другому місці Індія (11 млн), на третьому — Бразилія (10,2 млн).

Нагадаємо, в Орландо, штат Флорида, дві американки віком 34 і 44 роки переодяглися в бабусь, щоб отримати вакцину позачергово.

Президент Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в зриві масової вакцинації в державі. За його словами, наразі в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантську" логістичну проблему багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.