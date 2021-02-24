ВООЗ повідомила про зниження на 20% смертності від коронавірусу за тиждень

Заразилися за минулий тиждень на 11% менше людей, ніж тижнем раніше.

Кількість померлих від коронавірусу в світі за тиждень з 15 по 21 лютого знизилася на 20%, повідомляється в щотижневому бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Було зареєстровано 66 359 смертельних випадків. Кількість нових смертей продовжує знижуватися три тижні поспіль.

Заразилися за тиждень 2 457 026 осіб, що на 11% менше, ніж тижнем раніше. Падіння цього показника триває шостий тиждень поспіль.

[ + – ] Динаміка коронавірусу в глобальних регіонах

З моменту початку пандемії в світі зафіксовано 110,7 млн випадків захворювання, 2,4 млн людей померли.

Невелике зростання захворюваності минулого тижня був зафіксований тільки в регіонах Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я — на 2% і 7% відповідно. Смертність знизилася у всьому світі, за винятком західної частини Тихого океану.

[ + – ] Топ-10 країн за рівнем захворюваності (за даними Worldometer)

Нагадаємо, у США кількість жертв коронавірусу досягла 511 тисяч осіб. Це більше, ніж загинуло сумарно під час Першої та Другої світових воєн, а також війни у В'єтнамі.

Президент США Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в зриві масової вакцинації в державі. За його словами, наразі в країні достатньо вакцини, проте головна проблема полягає в тому, що через "гігантську" логістичну проблему багато громадян США можуть не отримати щеплення навіть до кінця літа.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до багатих країн із закликом поділитися частиною вакцин від коронавірусу з біднішими країнами.