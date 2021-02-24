У ВООЗ передбачили терміни закінчення пандемії: чого потрібно побоюватися в 2021 році

Найгірший сценарій розвитку подій вже позаду, тому жорстких обмежень більше вводити не доведеться.

Керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге передбачає, що пандемію COVID-19 вдасться зупинити на початку 2022 року. Він прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в інтерв'ю данському телеканалу DR.

Представник ВООЗ підкреслив, що тепер людство знає про COVID-19 набагато більше, ніж в 2020 році, коли пандемія тільки почалася. Згідно з оптимістичним прогнозом, до кінця 2021 року пандемія залишиться, проте ситуацію буде набагато простіше контролювати, ніж минулого року. За словами фахівця, найгірший сценарій вже залишився позаду, однак розслаблятися поки зарано, адже ніхто не може знати майбутнє напевно.

"Вірус буде й далі, але я не думаю, що обмеження будуть необхідні", — зазначив Ганс Клюге.

Він назвав нові штами нормальним явищем, адже вірус намагається адаптуватися до людей, а тому мутує. ВООЗ уважно стежить за ефективністю вакцин проти COVID-19, які за необхідності можуть швидко змінити з урахуванням нових мутацій. Ганс Клюге підкреслив, що для цього не потрібно створювати препарати з нуля.

У той же час, експерт визнав, що до мутацій потрібно ставитися серйозно, адже вони можуть завдати болісного удару по країнах, система охорони здоров'я яких і без того сильно завантажена. Він також побоюється ситуації, коли вакциновані люди будуть жити пліч-о-пліч із тими, хто ще не отримав щеплення, тому необхідно грамотно планувати вакцинацію.

Раніше ВООЗ у щотижневому бюлетені відзвітувала, що з 15 по 21 лютого смертність через коронавірус знизилася на 20%, падіння триває вже третій тиждень поспіль. Так за вказаний період офіційно зареєстрували 66 359 смертельних випадків. При цьому заразилися на 11% менше людей, ніж тижнем раніше — 2 457 026 осіб. Невелике зростання захворюваності помітили тільки в регіонах Південно-Східної Азії і Східного Середземномор'я. Усього після початку пандемії зафіксували 110,7 млн випадків захворювання, 2,4 млн випадків смерті. Найвищі показники.