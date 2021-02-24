США и ЕС поддержали Украину на дебатах по оккупированным территориям в Генассамблее ООН

Украинская делегация одержала дипломатическую победу, которая обеспечит новые антироссийские санкции.

Страны Евросоюза и США поддержали позицию Украины в Генеральной ассамблее ООН на дебатах по вопросу временно оккупированных территорий. Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в "Фейсбук" рассказал о дипломатической победе украинцев.

Представитель Украины Сергей Кислица напомнил мировому сообществу об агрессивных действиях России и призвал сохранять антироссийские санкции, пока не будут освобождены все оккупированные территории. По словам Гончаренко, украинскую сторону поддержали США, страны Европейского союза, Канада, Прибалтика и другие государства. В то же время, за Россию из "ключевых" стран вступились лишь Сирия и Венесуэла.

"Блестящая победа украинской дипломатии над Россией в ООН!", — подчеркнул народный депутат в своем посте. — "Дебаты показали, что Украина поддерживает демократический мир, вопрос Крыма и Донбасса все еще актуальны. И наши проактивные действия дали свой результат — новые санкции против России из-за Навального и против режима Лукашенко тому подтверждение".

Он также обратил внимание, что руководитель делегации РФ Виталий Чуркин не пришел на дебаты в Генассамблею ООН, отправив своего заместителя Дмитрия Полянского. Так российский дипломат заявил, будто заявлениями об агрессии со стороны РФ Украина якобы "вводит всех в заблуждение" и пытается снять с себя ответственность за вооруженный конфликт на Донбассе.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что Тегеран пытается "создать максимальную путаницу" в деле о крушении самолета "МАУ" в 2020 году. По словам дипломата, такое отношение складывается из-за несоответствия официальных заявлений иранских властей.

Так одной из причин, по которой сбили украинский самолет, назвали ошибку в результате перемещения радиолокационной станции. Аньес Калламар обратила внимание, Иран так и не объяснился, почему все-таки военные сменили свою позицию и перед запуском ракеты не проверил летные характеристики цели. Она добавила, что иранские власти пустили мародеров на место авиакатастрофы, а после разравняли территорию — таким образом родственники не смогли получить вещи погибших после крушения.