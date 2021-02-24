США та ЄС підтримали Україну на дебатах щодо окупованих територій в Генасамблеї ООН

Українська делегація взяла дипломатичну перемогу, яка забезпечить нові антиросійські санкції.

Країни Євросоюзу та США підтримали позицію України в Генеральній асамблеї ООН на дебатах із питання тимчасово окупованих територій. Народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у "Фейсбук" розповів про дипломатичну перемогу українців.

Представник України Сергій Кислиця нагадав світовій спільноті про агресивні дії Росії та закликав зберігати антиросійські санкції, поки не будуть звільнені всі окуповані території. За словами Гончаренка, українську сторону підтримали США, країни Європейського союзу, Канада, Прибалтика й інші держави. У той же час, за Росію з "ключових" країн заступилися лише Сирія та Венесуела.

"Блискуча перемога української дипломатії над Росією в ООН!", — підкреслив народний депутат у своєму дописі. — "Дебати показали, що Україна підтримує демократичний світ, питання Криму та Донбасу все ще актуальні. І наші проактивні дії дали свій результат — нові санкції проти Росії через Навального та проти режиму Лукашенка підтвердження тому".

Він також звернув увагу, що керівник делегації РФ Віталій Чуркін не прийшов на дебати до Генасамблеї ООН, відправивши свого заступника Дмитра Полянського. Так російський дипломат заявив, ніби заявами про агресію з боку РФ Україна нібито "вводить всіх в оману" і намагається зняти із себе відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі.

Раніше спецдоповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Тегеран намагається "створити максимальну плутанину" в справі про катастрофу літака "МАУ" в 2020 році. За словами дипломата, таке ставлення створюється через невідповідність офіційних заяв іранської влади.

Так однією з причин, через яку збили український літак, назвали помилку внаслідок переміщення радіолокаційної станції. Аньєс Калламар звернула увагу, Іран так і не порозумівся, чому все-таки військові змінили свою позицію і перед запуском ракети не перевірив льотні характеристики мети. Вона додала, що іранська влада пустила мародерів на місце авіакатастрофи, а після розрівняла територію — таким чином родичі не змогли отримати речі загиблих після аварії.