В Испании снесли последний памятник диктатору Франсиско Франко (фото, видео)

Памятник на средиземноморском побережье стоял с 1978 года.

Последняя статуя диктатора Франсиско Франко в Испании была снесена.

Об этом сообщается на сайте BBC.

Отмечается, что снос последнего памятника Франко стал возможен после того, как небольшой анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки проголосовал за это решение. Только крайняя правая партия Vox в Мелилье голосовала против демонтажа.

Памятник был установлен в 1978 году, но спустя 31 год рабочие разрушили край постамента и сняли скульптуру генерала Франко, стоявшую у ворот города Мелилья.

BBC напоминает, что в 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены.

Франсиско Франко пришел к власти в Испании в 1939 году после гражданской войны. Он оставался у власти до своей смерти в 1975 году. В 1936 году он устроил военный переворот и начал гражданскую войну против республиканского правительства при поддержке нацистской Германии и фашистской Италии. После победы в войне он установил в Испании правый тоталитарный режим. Во Второй мировой войне Испания придерживалась нейтралитета, однако после поражения держав Оси Франко предоставил убежище многим беглым нацистским преступникам. Репрессии против политических противников режима Франко продолжались до самой его смерти.

Франко был похоронен в мавзолее под названием "Долина Павших", недалеко от Мадрида, рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны 1930-х годов. В 2019 году по решению испанских властей останки Франко были перезахоронены на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Потомки диктатора не смогли отстоять в суде право на сохранение первого захоронения.