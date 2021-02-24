В Іспанії знесли останній пам'ятник диктатора Франсіско Франка (фото, відео)

Пам'ятник на середземноморському узбережжі стояв із 1978 року.

Остання статуя диктатора Франсіско Франка в Іспанії була знесена.

Про це повідомляється на сайті BBC.

Зазначається, що знесення останнього пам'ятника Франка стало можливий після того, як невеликий анклав Мелілья на середземноморському узбережжі Африки проголосував за це рішення. Тільки крайня права партія Vox у Мелільї голосувала проти демонтажу.

Пам'ятник був встановлений в 1978 році, але через 31 рік робочі зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франка, яка стояла біля воріт міста Мелілья.

BBC нагадує, що в 2007 році був ухвалений закон про історичну пам'ять, згідно з яким символи диктатури Франка повинні бути поступово знищені.

Франсіско Франко прийшов до влади в Іспанії в 1939 році після громадянської війни. Він залишався при владі до своєї смерті в 1975 році. У 1936 році він влаштував військовий переворот і почав громадянську війну проти республіканського уряду за підтримки нацистської Німеччини та фашистської Італії. Після перемоги у війні він встановив в Іспанії правий тоталітарний режим. У Другій світовій війні Іспанія дотримувалася нейтралітету, однак після поразки держав Осі Франко надав притулок багатьом нацистським злочинцям, які тікали. Репресії проти політичних супротивників режиму Франка тривали аж до його смерті.

Франко був похований в мавзолеї під назвою "Долина Полеглих", недалеко від Мадрида, поруч із десятками тисяч жертв громадянської війни 1930-х років. У 2019 за рішенням іспанської влади останки Франка були перепоховані на кладовищі Мінгоррубіо в Мадриді. Нащадки диктатора не змогли відстояти в суді право на збереження першого поховання.