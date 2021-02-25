Писательница из Украины Аделина Шелдон скончалась после голодания в Москве

Девушка родом из Одессы долгое время изводила себя жесткими диетами и не могла найти работу.

Молодую писательницу из Украины Аделину Шелдон нашли мертвой в Москве после голодания. Хозяин съемной квартиры в Зюзино рассказал подробности в комментарии "Московскому комсомольцу".

Мужчина заявил, что последний раз общался со своей 20-летней квартиранткой 4 февраля. За последнее время он несколько раз пытался связаться с Аделиной, однако девушка не отвечала ни на звонки, ни на сообщения, поэтому 22 февраля хозяин решил проверить самолично. Дверь никто не открывал, а замок был заперт изнутри, поэтому владелец квартиры вызвал слесаря.

Внутри он обнаружил безжизненную писательницу, лежащую на полу неподалеку от кровати. Мужчина предположил, что Аделина умерла несколько суток назад, сразу же вызвал "скорую помощь" и полицию. Правоохранители не нашли на теле следов насильственной смерти, по одной из версий девушка сама довела себя до опасного состояния сухим голоданием и даже не смогла обратиться за помощью из-за сильной слабости. О своей диете она последний год писала в своем личном дневнике, а в квартире еды практически не нашлось.

[ + – ] Писательница Аделина Шелдон увлекалась конным спортом Фото: Фейсбук Adeline Sheldon

"Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила", — рассказал хозяин квартиры.

По словам москвича, он познакомился с одесситкой несколько лет назад, когда она впервые заселилась в квартиру. Мужчину впечатлила образованность и манеры писательницы. Спустя год квартирантка уехала якобы по работе, но в начале 2019 года снова попросила об аренде апартаментов. Аделина вручила деньги за первый месяц, но с началом пандемии не смогла регулярно платить за жилье. Владелец отметил, что они с женой не требовали платы и даже предлагали устроить девушку репетитором, но она наотрез отказалась. Вдобавок, украинка вела скрытный образ жизни, вела себя скромно и редко выходила из квартиры.

Аделина Шелдон увлеклась писательством в 12 лет, а в 15 поступила в Эдинбургский университет, где изучала бизнес и экономику. Она написала книгу «Венценосные» о королевской семье Франции XVII-XVIII веков, увлекалась конным спортом.

Ранее стало известно, что возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась в Москве в возрасте 79 лет. Их отношения с артистом начались в 1960-х и закончились в 1970-х годах.