Письменниця з України Аделіна Шелдон померла після голодування в Москві

Дівчина родом з Одеси довгий час мучила себе жорсткими дієтами і не могла знайти роботу.

Молоду письменницю з України Аделіну Шелдон знайшли мертвою в Москві після голодування. Господар зйомної квартири в Зюзіно розповів подробиці в коментарі "Московському комсомольцю".

Чоловік заявив, що востаннє спілкувався зі своєю 20-річною квартиранткою 4 лютого. За останній час він кілька разів намагався зв'язатися з Аделіною, проте дівчина не відповідала ні на дзвінки, ні на повідомлення, тому 22 лютого господар вирішив перевірити особисто. Двері ніхто не відкривав, а замок був замкнений зсередини, тому власник квартири викликав слюсаря.

Всередині він знайшов мертву письменницю, яка лежить на підлозі неподалік від ліжка. Чоловік припустив, що Аделіна померла кілька діб тому, одразу ж викликав "швидку допомогу" та поліцію. Правоохоронці не знайшли на тілі слідів насильницької смерті, за однією з версій дівчина самотужки довела себе до небезпечного стану сухим голодуванням і навіть не змогла звернутися за допомогою через сильну слабкість. Про свою дієту вона останній рік писала в своєму особистому щоденнику, а в квартирі їжі практично не знайшлося.

[ + – ] Письменниця Аделіна Шелдон захоплювалася кінним спортом Фото: Фейсбук Adeline Sheldon

"Знаю, що вона родом з Одеси, з родичами особливо стосунки не підтримувала. Тільки з мамою. Про роботу свою теж мало говорила, мимохіть згадувала, що книги пише, все про якісь проекти розказувала", — розповів господар квартири.

За словами москвича, він познайомився з одеситкою кілька років тому, коли вона вперше заселилася в квартиру. Чоловіка вразила освіченість і манери письменниці. Через рік квартирантка поїхала нібито по роботі, але на початку 2019 роки знову попросила про оренду апартаментів. Аделіна вручила гроші за перший місяць, але з початком пандемії не змогла регулярно платити за житло. Власник зазначив, що вони з дружиною не вимагали плати і навіть пропонували влаштувати дівчину репетитором, але вона навідріз відмовилася. До того ж, українка вела прихований спосіб життя, вела себе скромно й рідко виходила з квартири.

Аделіна Шелдон захопилася письменством у 12 років, а в 15 вступила до Единбурзького університету, де вивчала бізнес та економіку. Вона написала книгу «Вінценосні» про королівську сім'ю Франції XVII-XVIII століть, захоплювалася кінним спортом.

Раніше стало відомо, що кохана Володимира Висоцького Тетяна Іваненко померла в Москві у віці 79 років. Їхні стосунки з артистом почалися в 1960-х і закінчилися в 1970-х роках.