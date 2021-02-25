Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд в США иностранцев

По мнению президента США, решение Трампа наносило ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника об ограничении въезда в страну некоторых категорий иностранных граждан.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам", – сказано в заявлении Байдена.

Американский президент пояснил, что указ Трампа не позволял членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны воссоединиться со своими родственниками.

По мнению Байдена, решение Трампа наносило ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, который временно запрещал иммиграцию в США из-за влияния пандемии коронавируса на экономику страны. "Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", – говорил тогда Трамп.