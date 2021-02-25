Байден скасував указ Трампа про заборону на в'їзд у США іноземців

На думку президента США, рішення Трампа завдавало шкоди галузям промисловості, які "використовують таланти з усього світу".

Президент США Джо Байден зазначив рішення свого попередника про обмеження в'їзду в країну деяких категорій іноземних громадян.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Рішення не захищає інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це шкодить Сполученим Штатам", — сказано в заяві Байдена.

Американський президент пояснив, що указ Трампа не дозволяв членам сімей громадян США та законним постійним жителям країни возз'єднатися зі своїми родичами.

На думку Байдена, рішення Трампа завдавало шкоди галузям промисловості, які "використовують таланти з усього світу".

Крім того, додав він, особи, які виграли грінкарту в щорічній лотереї, не змогли в'їхати в країну.

У квітні 2020 року Трамп підписав указ, який тимчасово забороняв імміграцію в США через вплив пандемії коронавірусу на економіку країни. "Це гарантує, що безробітні американці будуть першими в черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів", — говорив тоді Трамп.