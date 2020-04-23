Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
2020-04-23 07:59:00
Мера введена из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в страну.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.
"Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", – сказано в сообщении.
Такая мера введена из-за пандемии коронавируса.
"Мера будет действовать в течение 60 дней, и Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или дополнения в указ", – добавли в Белом доме.
Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.
- Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.