Польский Сейм: самолет Качиньского был уничтожен в результате взрыва

В Сейме был зачитан новый доклад об авиакатастрофе под Смоленском

На обломках самолета Ту-154М, который с президентом Польши Лехом Качиньским на борту упал под Смоленском в 2010 году, были найдены следы взрывчатки.

Как информирует польский ресурс WNP, об этом в польском Сейме заявил бывший министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, возглавляющий подкомиссию по повторному расследованию причин авиакатастрофы.

Мацеревич воздержался от заявлений касаемо того, кто мог подложить взрывчатку, мотивировав это тем, что у комиссии, которую он возглавляет, нет соответствующих следственных полномочий.

"Главный тезис, а точнее правда, что самолет был уничтожен в результате взрыва", – заявил Мацеревич.

Напомним, в сентябре прошлого года Прокуратура Польши подала в суд Варшавы ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленскво время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским.

Глава подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич уже заявлял о том, что самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском в результате взрыва. По его словам, версию о взрыве подтвердили эксперты из Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Министерстве обороны Великобритании.