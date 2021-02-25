Польський Сейм: літак Качинського був знищений внаслідок вибуху

У Сеймі була зачитана нова доповідь про авіакатастрофу під Смоленськом.

На уламках літака Ту-154М, який з президентом Польщі Лехом Качинським на борту впав під Смоленськом у 2010 році, були знайдені рештки вибухівки.

Як інформує польський ресурс WNP, про це в польському Сеймі заявив колишній міністр національної оборони Польщі та депутат Сейму Антоній Мацеревич, який очолює підкомісію з повторного розслідування причин авіакатастрофи.

Мацеревич утримався від заяв стосовно того, хто міг підкласти вибухівку, мотивувавши це тим, що у комісії, яку він очолює, немає відповідних слідчих повноважень.

"Головна теза, а точніше правда, що літак був знищений внаслідок вибуху", — заявив Мацеревич.

Нагадаємо, у вересні минулого року Прокуратура Польщі подала до суду Варшави клопотання про арешт російських диспетчерів, які працювали в 2010 році на аеродромі Смоленськ під час катастрофи лайнера з президентом Лехом Качинським.

Глава підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи Антоній Мацеревич вже заявляв про те, що літак Ту-154М зазнав катастрофи під Смоленськом унаслідок вибуху. За його словами, версію про вибух підтвердили експерти з Forensic Explosives Laboratory (Лабораторія судово-вибухових речовин) при Міністерстві оборони Великобританії.