Президент Казахстана поручил законодательно запретить продажу сельхозземель иностранцам

В декабре этого года заканчивается срок моратория на часть положений земельного кодекса Казахстана, введенных после массовых протестов в 2016 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своей администрации разработать законопроект, запрещающий продажу и сдачу в аренду сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям.

"Я несколько раз говорил о том, что земля иностранцам не продается. Нужно прекратить слухи насчет этого. Поэтому поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с долей иностранного участия", – сказал он.

В декабре 2021 года истекает срок моратория на отдельные положения земельного кодекса, касающиеся сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам. Этот мораторий ввел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после массовых протестов в 2016 году.

Токаев также поручил правительству возобновить работу земельной комиссии, а до конца августа этого года заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы. По его словам, каждый этап работы земельной комиссии должен быть доведен до общественности.

"Надеюсь, что мы сможем правильно и эффективно решить все вопросы, которые поднимает общество в отношении земли. Эти решения в первую очередь направлены на развитие экономики страны и повышение качества жизни граждан", – заключил президент.

В сентябре 2019 года, в своем первом президентском послании Токаев заявил: "По земельному вопросу хочу особо отметить: наша земля не будет продаваться иностранцам. Этого мы не допустим. По этому вопросу нужно прекратить домыслы". Он также сказал, что нужно обеспечить эффективное использование земли: "Пора начинать изымать неиспользуемые сельхозземли у казахстанцев".

В июле 2020 года Токаев подтвердил, что сельхозземли не будут продавать иностранцам.

В январе 2021 Токаев опубликовал большую статью о территориальной целостности и безопасности Казахстана. В ней он написал, что "наша земля никогда не будет продаваться либо предоставляться в аренду каким-либо иностранным лицам". "Нашим основным богатством является священная земля, которую оставили нам предки", – резюмировал президент.

Напомним, в декабре прошлого года Токаев подписал закон о противодействии коррупции. Госслужащим запретили иметь счета в зарубежных банках. Запрет на владение иностранными счетами коснулся также депутатов парламента и судей. Кроме того, в законе исключается возможно условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие коррупционные преступления.

Казахстан присоединился к Международному пакту, которым отменяется смертная казнь. Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено в 2003 году. Мораторий ввел своим указом Назарбаев.