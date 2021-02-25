Президент Казахстану доручив законодавчо заборонити продаж сільгоспземель іноземцям

У грудні цього року закінчується термін мораторію на частину положень Земельного кодексу Казахстану, введених після масових протестів у 2016 році.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив своїй адміністрації розробити законопроект, який забороняє продаж і здавання в оренду сільгоспземель іноземцям та іноземним компаніям.

"Я кілька разів говорив про те, що земля іноземцям не продається. Потрібно припинити чутки щодо цього. Тому доручаю законодавчо заборонити продаж, оренду сільгоспземель іноземцям та іноземним юридичним особам. Це стосується і юридичних осіб із часткою іноземного капіталу", — сказав він.

У грудні 2021 року закінчується термін мораторію на окремі положення Земельного кодексу, що стосуються здавання сільгоспземель в оренду казахстанцям та іноземним громадянам, а також продажу ділянок казахстанським фермерам. Цей мораторій ввів перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після масових протестів у 2016 році.

Токаєв також доручив уряду відновити роботу земельної комісії, а до кінця серпня цього року укласти комплексну угода з ключових питань земельної реформи. За його словами, кожен етап роботи земельної комісії повинен бути доведений до громадськості.

"Сподіваюся, що ми зможемо правильно й ефективно вирішити всі питання, які порушує суспільство щодо землі. Ці рішення перш за все спрямовані на розвиток економіки країни та підвищення якості життя громадян", — уклав президент.

У вересні 2019 року, у своєму першому президентському посланні Токаєв заявив: "Щодо земельного питання хочу особливо зазначити: наша земля не буде продаватися іноземцям. Цього ми не допустимо. З цього питання потрібно припинити домисли". Він також сказав, що потрібно забезпечити ефективне використання землі: "Пора починати вилучати невикористовувані сільгоспземлі у казахстанців".

У липні 2020 року Токаєв підтвердив, що сільгоспземлі не продаватимуть іноземцям.

У січні 2021 Токаєв опублікував велику статтю про територіальну цілісність і безпеку Казахстану. У ній він написав, що "наша земля ніколи не буде продаватися або надаватися в оренду будь-яким іноземним особам". "Нашим основним багатством є священна земля, яку залишили нам предки", — резюмував президент.

Нагадаємо, у грудні минулого року Токаєв підписав закон про протидію корупції. Держслужбовцям заборонили мати рахунки в зарубіжних банках. Заборона на володіння іноземними рахунками торкнулася також депутатів парламенту та суддів. Крім того, у законі заперечується можливе умовне-дострокове звільнення осіб, засуджених за тяжкі корупційні злочини.

Казахстан приєднався до Міжнародного пакту, яким скасовується страта. Застосування смертної кари в Казахстані було призупинене в 2003 році. Мораторій ввів своїм указом Назарбаєв.