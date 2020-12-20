В Казахстане депутатам и чиновникам запретили иметь счета за границей

Президентский закон также запрещает условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о противодействии коррупции. Об этом сообщает Спутник-Казахстан.

Закон подготовлен по поручению главы государства. Госслужащим запретят иметь счета в зарубежных банках. Запрет на владение иностранными счетами коснется также депутатов парламента и судей.

Кроме того, в законе исключается возможно условно-досрочного освобождения из тюрьмы, осужденных за тяжкие коррупционные преступления.

"Исключение, если преступление совершили беременные, женщины, имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте 58 и свыше лет, мужчины в возрасте 63 и свыше лет, инвалиды первой или второй группы", – сказано в сообщении.

1 сентября Токаев анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом.

По его словам, когда у госслужащих будет выявлено двойное гражданство, они будут уволены от занимаемых должностей.

Напомним, ранее Казахстан присоединился к Международному пакту, которым отменяется смертная казнь. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено в 2003 году. Мораторий на расстрелы, начиная с 1 января 2004 года ввел своим указом указом президента РК Нурсултаном Назарбаевым.