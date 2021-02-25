Гонконгцы с успехом скупают дома в Великобритании, чтобы быть арендодателями

По оценкам Лондона, более 300 тысяч жителей Гонконга могут эмигрировать в течение следующих пяти лет, и Bank of America ожидает, что их переезд в Великобританию может спровоцировать отток капитала в размере 36 миллиардов долларов в 2021 году.

Жители Гонконга все больше скупают дома и квартиры для сдачи в аренду, отмечают агенты по недвижимости, и эта тенденция совпадает с ожиданиями от волны эмиграции, после недавнего принятия Китаем закона о национальной безопасности, сообщает Reuters.

По состоянию на август прошлого года, гонконгцы стали пятыми по величине иностранными инвесторами в центре Лондона, что привело к росту цен в некоторых популярных районах и за пределами столицы Великобритании.

Новая волна приобретений также включает тех жителей Гонконга, которые свои деньги просто инвестируют и, как ожидается, эта тенденция сохранится, поскольку средний класс китайского автономного мегаполиса рассматривает возможность уехать в Великобританию и заранее ищет источник дохода.

"За последние шесть месяцев это стало очень популярной тенденцией", — отмечает Гай Брэдшоу, глава отдела жилой недвижимости в Лондоне в Sothebyʼs International Realty. "Я участвовал в огромном количестве переговоров и звонков в Zoom с людьми из Гонконга", — заявил он.

Правительство Великобритании предлагает новую визу для владельцев загранпаспортов (BNO) в Гонконге, которая дает шанс на получение британского гражданства. При этом, наличие стабильного дохода от аренды очень полезно при подаче заявления на гражданство, так как владельцы BNO должны доказать, что они могут обеспечить себе финансовую поддержку в течение как минимум шести месяцев.

Гонконгцы любят инвестировать в недвижимость, поскольку цены на нее в азиатском финансовом центре являются одними из самых дорогих в мире.

38-летний Алан Ван, владеющий 13 жилыми объектами в Великобритании, два года назад, в разгар антиправительственных протестов в Гонконге, с успехом начал бизнес, нацеленный на поиск потенциальных инвесторов в недвижимость в Манчестере и его окрестностях.

Марк фон Грундхерр, директор агентства по продаже недвижимости Benham and Reeves в Лондоне, также говорит о тенденции инвестирования в недвижимость Британии не очень богатыми жителями Гонконга.

Следует отметить, что в июле 2020 года, после принятия Китаем нового закона о национальной безопасности, США рассматривали возможность предоставления гражданства жителям Гонконга, несогласным с новой китайской доктриной. С подобной идеей об американском гражданстве для жителей Гонконга выступали разного рода эксперты. Например, Мартин Ли — гонконгский политик и юрист обратился к США и Великобритании со страниц Wall Street Journal, с просьбой дать жителям Гонконга возможность сбежать оттуда.