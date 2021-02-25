Гонконгці з успіхом скуповують будинки у Великобританії, щоб бути орендодавцями

За оцінками Лондона, понад 300 тисяч жителів Гонконгу можуть емігрувати протягом наступних п'яти років, і Bank of America чекає, що їх переїзд до Великобританії може спровокувати відтік капіталу розміром 36 мільярдів доларів у 2021 році.

Жителі Гонконгу все більше скуповують будинки і квартири для здачі в оренду, зазначають агенти з нерухомості, і ця тенденція збігається з очікуваннями від хвилі еміграції, після недавнього ухвалення Китаєм закону про національну безпеку, повідомляє Reuters.

Станом на серпень минулого року, гонконгці стали п'ятими за величиною іноземними інвесторами в центрі Лондона, що призвело до зростання цін у деяких популярних районах і за межами столиці Великобританії.

Нова хвиля купівель також враховує тих жителів Гонконгу, які свої гроші просто інвестують і, як очікується, ця тенденція збережеться, оскільки середній клас китайського автономного мегаполісу розглядає можливість виїхати до Великобританії і заздалегідь шукає джерело доходу.

"За останні шість місяців це стало дуже популярною тенденцією", — зазначає Гай Бредшоу, глава відділу житлової нерухомості в Лондоні в Sotheby's International Realty. "Я брав участь у величезній кількості переговорів і дзвінків у Zoom із людьми з Гонконгу", — заявив він.

Уряд Великобританії пропонує нову візу для власників закордонних паспортів (BNO) у Гонконгу, яка дає шанс на отримання британського громадянства. При цьому, наявність стабільного доходу від оренди дуже корисна під час подавання заяви на громадянство, оскільки власники BNO повинні довести, що вони можуть забезпечити собі фінансову підтримку протягом як мінімум шести місяців.

Гонконгці люблять інвестувати в нерухомість, оскільки ціни на неї в азіатському фінансовому центрі є одними з найдорожчих у світі.

38-річний Алан Ван, який володіє 13 житловими об'єктами у Великобританії, два роки тому, у розпал антиурядових протестів у Гонконзі, з успіхом почав бізнес, націлений на пошук потенційних інвесторів у нерухомість в Манчестері та його околицях.

Марк фон Грундхерр, директор агентства з продажу нерухомості Benham and Reeves в Лондоні, також говорить про тенденції інвестування в нерухомість Британії не дуже багатими жителями Гонконгу.

Слід зазначити, що в липні 2020 року, після ухвалення Китаєм нового закону про національну безпеку, США розглядали можливість надання громадянства жителям Гонконгу, незгодним з новою китайської доктриною. З подібною ідеєю про американське громадянство для жителів Гонконгу виступали різного роду експерти. Наприклад, Мартін Лі — гонконзький політик і юрист звернувся до США та Великобританії зі сторінок Wall Street Journal, із проханням дати жителям Гонконгу можливість втекти звідти.