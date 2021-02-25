Ракетный комплекс С-400 устроил групповое ДТП на подмосковном шоссе (видео)

Водитель пусковой установки не смог затормозить из-за гололеда.

На Можайском шоссе в Подмосковье в восемь утра в районе города Голицыно пусковая установка ЗРК С-400 "собрала" в ДТП микроавтобус военной автоинспекции, два легковых автомобиля и самосвал КамАЗ дорожной службы. Пострадавших нет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, механик-водитель С-400 не рассчитал дистанцию с учетом погодных условий и не смог затормозить на скользкой дороге.

С-400 – российский зенитно-ракетный комплекс средней и большой дальности. Он способен поражать воздушные цели на дальностях до 250 км и нестратегические баллистические ракеты на дальностях до 60 км.

В комплекс С-400 входят средства управления, пункт боевого управления, РЛС обнаружения целей до 12 пусковых установок с четырьмя ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.

Напомним, в январе в России грузовик протаранил колонну автобусов с военными: четверо погибших.

В августе прошлого года российские военные в Сирии протаранили своим автомобилем американский военный транспортер. Легкие травмы получили четверо военных США.