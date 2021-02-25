Ракетний комплекс С-400 влаштував групову ДТП на підмосковному шосе (відео)

Водій пускової установки не зміг загальмувати через ожеледицю.

На Можайському шосе в Підмосков'ї о восьмій ранку поблизу міста Голіцино пускова установка ЗРК С-400 "зібрала" в ДТП мікроавтобус військової автоінспекції, два легкових автомобілі та самоскид КамАЗ дорожньої служби. Постраждалих немає, повідомило агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За попередніми даними, механік-водій С-400 не розрахував дистанцію з урахуванням погодних умов і не зміг загальмувати на слизькій дорозі.

С-400 — російський зенітно-ракетний комплекс середньої та великої дальності. Він здатний вражати повітряні цілі на дальностях до 250 км і нестратегічні балістичні ракети на дальності до 60 км.

У комплекс С-400 входять засоби керування, пункт бойового управління, РЛС виявлення цілей до 12 пускових установок із чотирма ракетами в транспортно-пускових контейнерах.

Нагадаємо, у січні в Росії вантажівка протаранила колону автобусів із військовими: четверо загиблих.

У серпні минулого року російські військові в Сирії протаранили своїм автомобілем американський військовий транспортер. Легкі травми отримали четверо військових США.