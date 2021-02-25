Рекорд: в Германии пограничники нашли в порту кокаин на миллиарды евро

Официальные лица заявили, что это была не только самая крупная конфискация кокаина в Европе, но и одна из самых крупных в мире.

По данным голландской полиции, власти Германии и Бельгии изъяли свыше 23 тысяч килограммов кокаина на миллиарды долларов в ходе международной операции, длившейся больше недели и завершившейся арестом в среду 28-летнего мужчины из Влардингена, Нидерланды, адрес которого был указан при отправке груза, сообщает CNN.

Руководствуясь советом коллег из Нидерландов, таможенники в немецком портовом городе Гамбурге открыли три контейнера со строительной замазкой и обнаружили, что банки были загружены не только замазкой, но и упаковками кокаина. Следователи обнаружили 16 тысяч 174 килограмма кокаина, спрятанных в 1728 банках. По данным полиции, контейнеры прибыли на корабле из Парагвая через Танжер и Роттердам.

Глава таможенного расследования Германии Рене Матшке добавил, что уличная стоимость наркотиков превышает несколько миллиардов евро.

Власти Нидерландов заявили, что после конфискации они начали расследование в отношении получателя груза из Гамбурга. На пути следования из Панамы в Антверпен были обнаружили 11 контейнеров, якобы заполненных ананасом, скумбрией, кальмарами и древесиной. В субботу бельгийские власти обнаружили в контейнере с деревянными брусками 7 200 килограммов (15 873 фунта) кокаина.

"Перехваченные мега-поставки в Нидерланды вместе составляют абсолютный рекорд", — говорится в заявлении голландской полиции. "Никогда раньше не было перехвачено столько кокаина за один раз".

Рольф Безингер, государственный секретарь Федерального министерства финансов Германии, удовлетворен действиями сотрудников таможни: "Нам удалось изъять рекордное количество кокаина. Этим ударом по организованной наркопреступности – мы обязаны образцовому сотрудничеству с европейскими партнерами".

По мере нарастания угрозы наркотиков во всем мире все актуальнее становится необходимость борьбы с ней. Правоохранители Львова изъяли рекордную партию героина из Пакистана в начале этого года. Более одной тонны наркотика планировали переправить в страны ЕС под видом дипломатического груза.