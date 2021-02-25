Рекорд: e Німеччині прикордонники знайшли в порту кокаїн на мільярди євро

Офіційні особи заявили, що це була не тільки найбільша конфіскація кокаїну в Європі, але й одна з найбільших у світі.

За даними голландської поліції, влада Німеччини та Бельгії вилучили понад 23 тисяч кілограмів кокаїну на мільярди доларів під час міжнародної операції, яка тривала більше тижня і завершилася арештом у середу 28-річного чоловіка з Влардінгену, Нідерланди, адреса якого була вказана під час відправлення вантажу, повідомляє CNN .

Керуючись радою колег із Нідерландів, митники в німецькому портовому місті Гамбург відкрили три контейнери з будівельною мастикою і виявили, що банки були завантажені не тільки замазкою, а й упаковками кокаїну. Слідчі виявили 16 тисяч 174 кілограми кокаїну, захованих у 1 728 банках. За даними поліції, контейнери прибули на кораблі з Парагваю через Танжер і Роттердам.

Глава митного розслідування Німеччини Рене Матшке додав, що вулична вартість наркотиків перевищує кілька мільярдів євро.

Влада Нідерландів заявила, що після конфіскації вони почали розслідування відносно одержувача вантажу з Гамбурга. На шляху проходження з Панами в Антверпен були виявили 11 контейнерів, нібито заповнених ананасом, скумбрією, кальмарами і деревиною. У суботу бельгійська влада виявила в контейнері з дерев'яними брусками 7 200 кілограмів (15 873 фунти) кокаїну.

"Перехоплені мега-постачання до Нідерландів разом складають абсолютний рекорд", — йдеться в заяві голландської поліції. "Ніколи раніше не було перехоплено стільки кокаїну за один раз".

Рольф Безінгер, державний секретар Федерального міністерства фінансів Німеччини, задоволений діями співробітників митниці: "Нам вдалося вилучити рекордну кількість кокаїну. Цим ударом по організованій наркозлочинності — ми зобов'язані зразковій співпраці з європейськими партнерами".

З наростанням загрози наркотиків у всьому світі все більш актуальною стає необхідність боротьби з нею. Правоохоронці Львова вилучили рекордну партію героїну з Пакистану на початку цього року. Більше однієї тонни наркотиків планували переправити до країн ЄС під виглядом дипломатичного вантажу.