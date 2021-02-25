В Ереване начались столкновения между оппозиционерами и сторонниками Пашиняна (видео)

Конфликт действующей власти и оппозиции сопровождается массовыми акциями и рукоприкладством.

В центре Еревана начались столкновения между сторонниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна и активистами со стороны оппозиции. Издание "Sputnik Армения" сообщило подробности и опубликовал видео с места стычки.

25 февраля Никол Пашинян выступил перед сторонниками оппозиционного "Движения по спасению родины" и принял участие в шествии по улицам столицы под прикрытием правоохранителей и своих единомышленников. В своей речи премьер-министр не исключил вероятность столкновений в напряженной политической ситуации, но подчеркнул, что внутри страны не должно быть врагов.

Во время шествия началась драка между марширующими сторонниками Никола Пашиняна и участниками протеста, которые собрались на площади Свободы. Полиция вмешалась и с трудом разняла граждан.

[ + – ] Столкновения в Ереване

Среди участников шествия журналисты заметили сына премьер-министра Ашота Пашиняна, министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна и депутата парламента Армении Айка Саркисяна. Многие жители Еревана встречают сторонников действующей власти свистом и негодующими возгласами.

[ + – ] Столкновения в Ереване

Ранее писали, что утром 25 февраля протестующие перекрыли несколько улиц в Ереване автомобилями и "живыми щитами", участники акции требовали отставки Никола Пашиняна и его правительственной команды. Полиция принялась разгонять сторонников оппозиционного движения и даже задержала несколько человек. Несколько активистов встали в дверях вагонов ереванского метро и не давали машинистам курсировать между станциями. Политик Герасим Варданян из партии "Дашнакцутюн" отметил, что протесты будут продолжаться, пока Никол Пашинян и его сторонники не уйдут из правительства.

В тот же день 40 человек из руководства Генштаба Вооруженных сил Армении, включая начальника Оника Гаспаряна и его заместителей, подписали заявление с требованием уволить Никола Пашиняна. Поводом для возмущения стало увольнение первого замглавы штаба Тирана Хачатряна, а также решение по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе — многие жители Армении считают его предательским по отношению к народу. Представители Вооруженных сил подчеркнули, что долго терпели нападки со стороны действующей власти.