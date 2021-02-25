В Єревані почалися зіткнення між опозиціонерами і прихильниками Пашиняна (відео)

Конфлікт чинної влади й опозиції супроводжується масовими акціями та рукоприкладством.

У центрі Єревана почалися зіткнення між прихильниками прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна й активістами з боку опозиції. Видання "Sputnik Вірменія" повідомило подробиці й опублікувало відео з місця сутички.

25 лютого Нікол Пашинян виступив перед прихильниками опозиційного "Руху з порятунку батьківщини" і взяв участь у ході вулицями столиці під прикриттям правоохоронців і своїх однодумців. У своїй промові прем'єр-міністр не заперечив ймовірність зіткнень у напруженій політичній ситуації, але підкреслив, що всередині країни не повинно бути ворогів.

Під час ходи почалася бійка між прихильниками Нікола Пашиняна й учасниками протесту, які зібралися на площі Свободи. Поліція втрутилася і насилу розборонила громадян.

[ + – ] Зіткнення в Єревані

Серед учасників ходи журналісти помітили сина прем'єр-міністра Ашота Пашиняна, міністра високотехнологічної промисловості Акопа Аршакяна і депутата парламенту Вірменії Айка Саркісяна. Багато жителів Єревана зустрічають прихильників чинної влади свистом та обуреними вигуками.

[ + – ] Зіткнення в Єревані

Раніше писали, що вранці 25 лютого протестувальники перекрили кілька вулиць в Єревані автомобілями і "живими щитами", учасники акції вимагали відставки Нікола Пашиняна і його урядової команди. Поліція почала розганяти прихильників опозиційного руху і навіть затримала кілька людей. Кілька активістів встали у дверях вагонів єреванського метро і не давали машиністам курсувати між станціями. Політик Герасим Варданян із партії "Дашнакцутюн" зазначив, що протести триватимуть, поки Нікол Пашинян і його прихильники не підуть з уряду.

Того ж дня 40 осіб із керівництва Генштабу Збройних сил Вірменії, враховуючи начальника Оніка Гаспаряна та його заступників, підписали заяву з вимогою звільнити Нікола Пашиняна. Приводом для обурення стало звільнення першого заступника керівника штабу Тирана Хачатряна, а також рішення щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі — багато жителів Вірменії вважають його зрадницьким щодо народу. Представники Збройних сил наголосили, що довго терпіли нападки з боку чинної влади.