В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной. Но это не CoviShield

Правительство Индии поставило задачу вакцинировать к августу 300 млн человек (население страны составляет 1,35 млрд человек).

Медики в Индии не хотят делать прививку от коронавируса местной вакциной Covaxin, сообщило издание Hindustan Times. Причина в том, что вакцина одобрена к применению без данных об эффективности на последней стадии испытаний,

Вакцинированы от коронавируса в Индии уже около 10,5 млн медицинских работников. Но только 11%, сделали выбор в пользу местной вакцины. Остальные получили препарат AstraZeneca (для Индии он производится под названием CoviShield).

Ранее в феврале Чхаттисгарх, штат с населением 32 миллиона человек, находящийся под контролем оппозиции, заявил центральному правительству, что не будет использовать Covaxin до подтверждения ее эффективности. Эпидемиологи и эксперты тоже критиковали поспешное одобрение препарата.

Разработчик вакцины компания Bharat Biotech заявила, что скоро опубликует данные по испытаниям с участием 26 тыс. волонтеров. Правительство Индии заказало 10 млн доз Covaxin и получило не менее 5,5 млн из них. Также заказан 21 млн доз вакцины AstraZeneca

Правительство Индии поставило задачу вакцинировать к августу 300 млн человек (население страны составляет 1,35 млрд человек).

Индия занимает второе место в мире по количеству инфекций COVID-19 после Соединенных Штатов. В последнее время число случаев заболевания резко возросло, поскольку люди стали меньше носить маски, а штаты ослабили контроль социального дистанцирования.

За последние 24 часа в Индии зарегистрировали почти 17 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, умерли 138 человек – это самые высокие показатели за месяц. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 11,1 млн человек, из них 157 тыс. умерли.

Вакцина Covaxin разработана компанией Bharat Biotech, 24-летним производителем вакцин, которая имеет портфель из 16 вакцин и экспортирует ее в 123 страны. Это инактивированная вакцина, что означает, что она состоит из убитых коронавирусов.

Напомним, индийская компания Serum Institute дополнительно поставит в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса Novavax, производимой по американской лицензии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщалось, что поставки вакцин из Индии сейчас ожидают десятки стран. Исполнительный директор Serum Institute написал 21 февраля, что экспортные поставки могут быть отложены, потому что вакцина была направлена на удовлетворение внутренних потребностей страны.

По оценкам, Индия производит три пятых мирового объема всех вакцин. Serum Institute является там крупнейшим производителем. По лицензии он производит вакцины от коронавируса, разработанные AstraZeneca и Novavax. Компания может поставлять эти вакцины для внутреннего потребления, а также в страны с низким и средним уровнем доходов населения.