В Індії медики не хочуть робити щеплення місцевою вакциною. Але це не CoviShield

Уряд Індії поставив задачу вакцинувати до серпня 300 млн чоловік (населення країни становить 1,35 млрд чоловік).

Медики в Індії не хочуть робити щеплення від коронавірусу місцевою вакциною Covaxin, повідомило видання Hindustan Times. Причина в тому, що вакцина схвалена до застосування без даних про ефективність на останній стадії випробувань,

Вакциновані від коронавірусу в Індії вже близько 10,5 млн медичних працівників. Але тільки 11%, зробили вибір на користь місцевої вакцини. Решта отримали препарат AstraZeneca (для Індії він виробляється під назвою CoviShield).

Раніше в лютому Чхаттісгарх, штат з населенням 32 мільйони осіб, що перебуває під контролем опозиції, заявив центральному уряду, що не використовуватиме Covaxin до підтвердження її ефективності. Епідеміологи й експерти теж критикували поспішне схвалення препарату.

Розробник вакцини компанія Bharat Biotech заявила, що скоро опублікує дані з випробувань за участю 26 тис. волонтерів. Уряд Індії замовив 10 млн доз Covaxin і отримав не менше 5,5 млн з них. Також замовлено 21 млн доз вакцини AstraZeneca

Уряд Індії поставив задачу вакцинувати до серпня 300 млн чоловік (населення країни становить 1,35 млрд чоловік).

Індія посідає друге місце у світі за кількістю інфекцій COVID-19 після Сполучених Штатів. Останнім часом число випадків захворювання різко зросло, оскільки люди стали менше носити маски, а штати послабили контроль соціального дистанціювання.

За останні 24 години в Індії зареєстрували майже 17 тис. нових випадків зараження на коронавірус, померли 138 осіб — це найвищі показники за місяць. Усього з початку пандемії в країні заразилися на COVID-19 11,1 млн осіб, з них 157 тис. померли.

Вакцина Covaxin розроблена компанією Bharat Biotech, 24-річний виробник вакцин, яка має портфель з 16 вакцин і експортує її в 123 країни. Це інактивована вакцина, що означає, що вона складається з убитих коронавірусів.

Нагадаємо: індійська компанія Serum Institute додатково надасть Україні 5 млн доз вакцини від коронавірусу Novavax, вироблену за американською ліцензією. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомлялося, що постачання вакцин з Індії наразі очікують десятки країн. Виконавчий директор Serum Institute написав 21 лютого, що експортні постачання можуть бути відкладені, тому що вакцина була спрямована на задоволення внутрішніх потреб країни.

За оцінками, Індія виробляє три п'ятих світового обсягу всіх вакцин. Serum Institute є там найбільшим виробником. За ліцензією він виробляє вакцини від коронавірусу, розроблені AstraZeneca і Novavax. Компанія може постачати ці вакцини для внутрішнього споживання, а також в країни з низьким і середнім рівнем доходів населення.