Лондон стал первым городом в мире по количеству долларовых миллионеров, обойдя Нью-Йорк

Исследователи утверждают, что высокая концентрация миллионеров в столице Великобритании объясняется дороговизной тамошнего жилья.

Столица Великобритании Лондон обошла американский Нью-Йорк по уровню концентрации долларовых миллионеров в мире. 874 354 лондонца, или каждый десятый житель города, имеют такие доходы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

В Нью-Йорке, который занимает по такому показателю второе место, проживает 820 тысяч миллионеров.

Издание отмечает, что такие данные говорят о большом разрыве между богатыми и бедными в столице Великобритании. По данным британского правительства, более 2,5 миллиона (или 28%) жителей Лондона относятся к категории "живущих в бедности".

По словам руководителя отдела исследований Knight Frank Лиама Бейли, высокая концентрация миллионеров в Лондоне объясняется тамошней дороговизной жилья.

"При средней стоимости жилья в Лондоне 514 тысяч фунтов стерлингов многие домохозяйства попадают в категорию состоятельных людей", – сказал он.

Исследование также показало, что в Лондоне наибольшее в мире количество элитных домов – более 68 тыс. единиц недвижимости стоят более 2 миллионов фунтов стерлингов. Во время пандемии наблюдался всплеск продаж этих домов, поскольку богатые зарубежные инвесторы использовали падение стоимости фунта и налоговые льготы, возникшие в результате Brexit.

Лондон также назван самым популярным городом, который предпочитают богатые люди с точки зрения образа жизни. Там находятся соответствующие их предпочтениям рестораны, оперные театры и театры, университеты, спортивные и торговые центры.

Вместе с тем, согласно данным Министерства труда и пенсионного обеспечения Великобритании, в Лондоне самая высокая доля людей, живущих в семьях с низким доходом, из всех регионов Великобритании. 28% жителей столицы "живут в бедности" по сравнению с 22% в среднем по стране.

К тому же, позиции Лондона как финансовой столицы мира пошатнулись из-за выхода страны из Евросоюза.

Отметим, Амстердам после Brexit стал ведущим европейским центром торговли акциями, обойдя Лондон.